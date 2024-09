Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha voluto il tavolo come quello di Alberto Matano, la reazione del giornalista calabrese

0 Condivisioni acebook Twitter

Nuova scenografia per Pomeriggio 5: l’introduzione del tavolo di lavoro

Myrta Merlino ha annunciato diverse novità per la nuova stagione di Pomeriggio 5, inclusa l’introduzione di un nuovo elemento in studio. “Vi aspettiamo lunedì con molte cose, lo studio più vivo e vivace. Poi ci sarà un oggetto attorno al quale ci saranno persone e accadranno delle cose, diciamo varie situazioni”, ha dichiarato la conduttrice. In un’intervista con Davide Maggio, la Merlino ha svelato il mistero, annunciando che la nuova edizione del programma vedrà l’introduzione di un tavolo di lavoro: “Avere un oggetto davanti, un tavolo di lavoro è per me importante perché mi riporta alla mia mission: fare Pomeriggio Cinque, un programma giornalistico, informativo, che racconti le notizie e quel tavolo diventa in qualche modo l’approdo dove le notizie arrivano e da cui poi ripartono le nostre osservazioni, le nostre idee, le mie e quelle dei miei ospiti”.

Alberto Matano risponde con ironia alle somiglianze con La Vita in Diretta

La novità del tavolo a Pomeriggio 5 ha fatto discutere, soprattutto per la somiglianza con il format già utilizzato da Alberto Matano a La Vita in Diretta. Il conduttore, noto per il suo stile diretto, non aveva già mancato di lanciare qualche frecciata. In una recente dichiarazione, Matano ha commentato: “Se Myrta Merlino è più temibile di Barbara D’Urso? Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomeriggio 5 si rifanno un po’ al nostro formato. E questo non può che farmi piacere. Ognuno poi lo ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra. Io ho sempre mantenuto il sorriso. Di sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza”.

Queste parole potrebbero indicare un clima di competizione tra i due programmi, con Pomeriggio 5 che cerca di innovare mantenendo però uno stile che ricorda quello di La Vita in Diretta. La nuova stagione televisiva si preannuncia quindi ricca di sorprese, non solo per i telespettatori ma anche per i conduttori coinvolti.