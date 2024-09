Sanremo 2025, Carlo Conti vuole sul palco accanto a lui Alessia Marcuzzi e Malgioglio

0 Condivisioni acebook Twitter

Carlo Conti punta su Alessia Marcuzzi per il Festival di Sanremo

A cinque mesi dal Festival di Sanremo 2025, emergono i primi nomi di chi potrebbe calcare il palco dell’Ariston. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, Carlo Conti avrebbe pensato ad Alessia Marcuzzi come una delle co-conduttrici della prossima edizione. “Ho pensato da subito a lei e vorrei affidarle un ruolo di primo piano nel prossimo Festival”, avrebbe dichiarato il conduttore toscano. La Marcuzzi ha già lavorato con Conti durante gli ultimi David di Donatello, e questa nuova collaborazione potrebbe aggiungere una nota di novità al festival musicale più atteso d’Italia.

Possibile ritorno di Malgioglio sul palco dell’Ariston

Non è solo la Marcuzzi ad attirare l’attenzione. Cristiano Malgioglio, noto cantautore italiano, potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo Sanremo. Secondo Dandolo, Malgioglio sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista professionale che personale: “Il famoso cantautore infatti non solo ha trovato l’amore in quel di Istanbul, ma è richiestissimo sia dalla tv, sia dagli organizzatori dei grandi eventi musicali in Italia e in America Latina“. Le possibilità di vedere Malgioglio sul palco di Sanremo sembrano alte, anche se resta da definire il suo ruolo: “super ospite o primadonna?”, si chiede Dandolo. La decisione sarà rivelata nelle prossime settimane.

Rumors sui partecipanti del Festival di Sanremo 2025

Parallelamente alle notizie sui conduttori, si intensificano le voci sui partecipanti in gara. La settimana scorsa, il sito All Music Italia ha suggerito i nomi di 24 artisti che potrebbero prendere parte alla competizione. La lista comprende figure di spicco come Tiziano Ferro e Al Bano Carrisi, oltre a nuove generazioni di cantanti come Gaia, Petit, e Sarah Toscano. Anche ex vincitori del Festival, tra cui Blanco e Francesco Gabbani, potrebbero fare il loro ritorno sul palco. Questa lista alimenta l’attesa e le aspettative per un’edizione del Festival che promette di essere spettacolare.