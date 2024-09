Bitetto, attimi da paura al Luna Park, deraglia il “bruco” il trenino dei bimbi

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante la festa dell’Addolorata a Bitetto, una carrozza del trenino per bambini è deragliata. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

L’incidente al Luna Park

Ieri sera, durante la festa dell’Addolorata a Bitetto, si è sfiorata la tragedia quando una delle carrozze del trenino per bambini presente al luna park è deragliata.

L’incidente ha immediatamente allarmato i presenti, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Gli uomini della protezione civile di Bitetto sono intervenuti prontamente per aiutare i bambini a scendere dal mezzo, garantendo la loro sicurezza e riportando la calma tra i presenti. La rapida risposta delle autorità ha evitato conseguenze più gravi.

Fortunato epilogo e misure di sicurezza

Nonostante l’incidente, fortunatamente nessuno dei bambini è rimasto ferito, e l’episodio si è concluso senza ulteriori complicazioni.

L’incidente, immortalato in alcune immagini condivise da BIT Live, ha comunque sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle attrazioni del luna park, sottolineando l’importanza di verifiche rigorose e continue per garantire la sicurezza dei più piccoli durante eventi pubblici.