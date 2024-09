Nathan Falco Briatore inizia gli studi in Svizzera: La commozione di Elisabetta Gregoraci e papà Flavio

0 Condivisioni acebook Twitter

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno accompagnato il figlio Nathan Falco presso il prestigioso Collège du Léman in Svizzera, dando il via a un nuovo capitolo educativo nella vita del 14enne. I genitori hanno condiviso il momento sui social, mostrando l’emozione per questo importante passo.

Un nuovo inizio per Nathan Falco

Con indosso un maglioncino azzurro e una giacca di pelle, Nathan Falco Briatore è stato fotografato mentre varcava i cancelli del Collège du Léman, istituto noto per formare studenti di successo. Fondata nel 1969, la scuola si trova vicino al confine svizzero e accoglie studenti da tutto il mondo, con una retta che può variare dai 25.000 ai 109.000 euro annui. “Qui i ragazzi vengono formati per il successo in una società globale”, si legge nella presentazione sul sito dell’istituto, che vanta un campus di 8 ettari e una comunità internazionale di oltre 120 nazionalità.

Briatore e le aspettative per il futuro del figlio

Flavio Briatore aveva già espresso in passato il desiderio di offrire al figlio la migliore istruzione possibile. “Quando avrà 14 anni, frequenterà il liceo in Svizzera, per crescere”, aveva dichiarato, aggiungendo di sperare che Nathan Falco segua le sue orme nel settore della ristorazione. “In lui vedo un piccolo Briatore con molto più cu*o di me”, ha detto, sottolineando le maggiori responsabilità che il figlio ha rispetto a quelle che lui stesso aveva alla sua età.