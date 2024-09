Il ritorno a casa di Isabel dopo le vancanze, Ilary Blasi riabbraccia la figlia, “Finalmente insieme”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo le vacanze estive, Ilary Blasi è tornata a Roma e ha riabbracciato la figlia Isabel dopo diverse settimane di lontananza.

Il ritorno a casa e la reunion familiare

Con settembre alle porte, la conduttrice Ilary Blasi è tornata alla quotidianità nella sua villa al Torrino. Dopo l’ultima vacanza in montagna con il compagno Bastian Muller, Ilary si è preparata per il ritorno delle figlie Chanel e Isabel con una spesa consistente da 600 euro per riempire frigo e dispensa.

Mentre il primogenito Cristian è ancora a Olbia per la sua stagione calcistica in Serie D, Chanel e Isabel sono tornate a casa.

L’ultima a fare ritorno è stata proprio la più piccola, Isabel, che ha trascorso diverse settimane a Sabaudia con il papà Francesco Totti, la sua compagna Noemi Bocchi, e la figlia di lei, Sofia.

Ilary Blasi non vedeva l’ora di riabbracciare la sua bambina e ha condiviso un tenero momento su Instagram, postando una foto delle due strette in un abbraccio sul divano di casa con la didascalia “Finalmente insieme”.

Un caldo benvenuto da Chanel

Anche Chanel, la sorella maggiore di Isabel, ha accolto con entusiasmo il ritorno della piccola. Le due sorelle si sono scattate un selfie nella loro camera, sorridenti e felici di essere di nuovo insieme. Chanel, visibilmente emozionata, ha espresso la sua gioia sui social: “È tornata la mia bimba”.