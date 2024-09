Festival di Venezia, il rifiuto di Giuseppe Garibaldi, “Chi sono per sfilare sul red carpet tra attori e registi?

0 Condivisioni acebook Twitter

Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del Grande Fratello, ha scelto di non sfilare al Festival di Venezia, ritenendo inappropriato partecipare senza un ruolo significativo all’interno della manifestazione.

Perché Garibaldi ha rinunciato alla sfilata di Venezia

Giuseppe Garibaldi ha spiegato ai suoi follower la decisione di non partecipare alla sfilata del Festival del Cinema di Venezia 2024. Invitato a prendere parte all’evento, l’ex volto del Grande Fratello ha deciso di rinunciare per rispetto nei confronti di attori e registi che presentano film in concorso.

Garibaldi ha dichiarato:

“Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet di Venezia al Festival del Cinema, mi avevano chiamato ad inizio agosto. Però dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, tra grandi attori e registi, mi sono detto ‘ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?’”.

Ha poi aggiunto di sperare di poter partecipare un giorno in qualità di attore, sottolineando che, seppur con un po’ di rammarico, ritiene la sua scelta vincente.

Questa decisione appare significativa in un contesto in cui numerose personalità provenienti dal mondo dei social o della televisione vengono spesso criticate per la loro presenza sui red carpet di eventi prestigiosi, dove sfilano senza essere legati a produzioni cinematografiche.

Gli influencer presenti al Festival di Venezia 2024

Anche quest’anno, diversi influencer e volti noti dei social hanno partecipato alla sfilata della Mostra del Cinema di Venezia, nonostante non avessero film in concorso.

Tra i più noti figurano Paola Turani, Nilufar Addati, Alessandro Vicinanza con la compagna Roberta Di Padua, e Alessia Lanza.

Unica eccezione rilevante è stata Giulia De Lellis, che ha partecipato per la prima volta come attrice in uno dei film presentati al Festival.

Il fenomeno della presenza di influencer al Festival continua a suscitare polemiche tra gli addetti ai lavori, i quali considerano il red carpet un’opportunità esclusiva per promuovere progetti cinematografici, piuttosto che una semplice vetrina di visibilità per celebrità del web.