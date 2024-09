Nubifragio a Bari, auto bloccata dall’acqua alta a San Girolamo, interviene soccorritore in canoa

0 Condivisioni acebook Twitter

A San Girolamo, un uomo salva un automobilista bloccato in un “fiume” causato dal nubifragio, intervenendo con una canoa. L’episodio è stato ripreso e condiviso sui social.

Auto bloccata dal maltempo a Bari: interviene un soccorritore in canoa

Nel pomeriggio, un violento nubifragio ha trasformato le strade di San Girolamo, un quartiere di Bari, in veri e propri fiumi, causando gravi disagi alla circolazione. Tra gli episodi più sorprendenti, un’automobile è rimasta bloccata a causa dell’acqua alta, con l’automobilista intrappolato all’interno. In un atto di grande coraggio, un uomo è intervenuto a bordo di una canoa per salvare la persona in difficoltà. La scena è stata immortalata da uno smartphone e diffusa sui social media, dove ha attirato molta attenzione.

Le immagini virali del salvataggio sui social

Il video del salvataggio è stato condiviso dalla pagina BIT Live, che ha mostrato come il soccorritore abbia raggiunto l’auto bloccata tra le acque torrenziali e portato in salvo l’automobilista. Le immagini, divenute rapidamente virali, hanno mostrato il pericolo in cui versava la città a causa del nubifragio e l’atto di eroismo dell’uomo in canoa.