Striscia la notizia, fuori Ezio Greggio, arriva Nino Frassica

0 Condivisioni acebook Twitter

Nino Frassica affiancherà Michelle Hunziker a “Striscia la Notizia” per la nuova stagione, sostituendo Ezio Greggio. Antonio Ricci cerca di rinnovare il format.

Striscia la Notizia: nuova stagione, nuova coppia

Il popolare programma satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, è pronto a ripartire da lunedì 23 settembre. Con il passare degli anni, il pubblico del programma è calato significativamente: nel 2020, la media spettatori era di circa 3.960.000, con uno share del 16,22%, mentre lo scorso anno si è registrato un ulteriore calo con 3.245.000 spettatori e uno share del 15,63%. Per cercare di invertire questa tendenza, il creatore del programma, Antonio Ricci, ha deciso di cambiare la conduzione, cercando nuove soluzioni per coinvolgere maggiormente il pubblico.

Il ritorno di Nino Frassica

La grande novità di questa edizione è l’arrivo di Nino Frassica, che affiancherà Michelle Hunziker alla guida del programma, come riportato dal sito Dagospia. Frassica prenderà il posto di Ezio Greggio, figura storica della trasmissione. Nonostante queste notizie, non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte dei diretti interessati o dall’azienda.

Un volto non del tutto nuovo

Per Nino Frassica, questo rappresenta un ritorno a Striscia la Notizia, avendo già condotto alcune puntate durante l’edizione 2004/2005. Il suo arrivo potrebbe portare una ventata di freschezza al programma, ma la concorrenza sarà serrata. Su Rai Uno, infatti, andrà in onda Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, mentre sul Nove debutterà Amadeus con Chissà chi è. Oltre a Frassica e Hunziker, la nuova stagione vedrà la partecipazione di altri volti noti, come Francesca Manzini e Gerry Scotti, che si alterneranno dietro il bancone del tg satirico.