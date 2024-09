Carolyn Smith: “Faccio chemioterapia ogni tre settimane, è diventato il mio stile di vita”

0 Condivisioni acebook Twitter

Carolyn Smith, giudice di ballo e coreografa, sta affrontando con determinazione il suo percorso di cure contro il cancro. “Le cose stanno andando bene. Ho fatto TAC e PET e i medici sono sempre contentissimi,” ha dichiarato, sottolineando che la sua situazione è diventata ormai parte della sua vita quotidiana.

Uno stile di vita positivo

Carolyn ha spiegato come ogni tre settimane si sottopone alla chemioterapia, cercando di mantenere sempre un atteggiamento positivo, nonostante la fatica che a volte si fa sentire. “A volte può capitare il momento in cui mi sento più stanca del solito, ma questo non mi fa paura perché continuo a guardare avanti,” ha affermato con coraggio. La sua forza risiede nella capacità di accettare la routine delle terapie, vedendole come un elemento ormai integrato nella sua esistenza.

La speranza per il futuro

Nonostante il percorso sia lungo, Carolyn non perde la speranza di poter un giorno sentire dai suoi medici parole di guarigione definitiva: “Un giorno, mi piacerebbe che i dottori mi dicessero: ‘Ecco, è finito tutto,’ ma, in questo momento, questo scenario non è in programma.” Con queste parole, esprime il suo desiderio di un futuro libero dalle cure, ma al tempo stesso mostra la sua forza d0animo nel vivere il presente con fiducia.

Carolyn Smith è diventata un esempio di forza per molti, affrontando la sua malattia con tenacia e positività.