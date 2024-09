Favolosa Italia, vince 3-1 contro la Francia dopo un avvio choc,

0 Condivisioni acebook Twitter

Un inizio shock per l’Italia con Di Lorenzo che viene ‘scippato’ da Barcola, il quale porta in vantaggio la Francia dopo soli 14 secondi. I transalpini iniziano euforici, mettendo pressione sugli azzurri, ma la squadra di Luciano Spalletti non si lascia abbattere e la reazione non tarda ad arrivare.

Frattesi e Dimarco guidano la rimonta

Al 6′, Frattesi sfiora subito il pareggio con un colpo di testa che si stampa sulla traversa. Il gol del pari arriva al 30′ con una splendida azione corale: cambio di gioco, triangolazione con tacco di Tonali che libera Dimarco, autore di un sinistro al volo perfetto. L’Italia trova così il meritato pareggio.

Frattesi e Raspadori sigillano il successo

La ripresa vede un’Italia più determinata, con Frattesi che recupera palla a centrocampo e completa l’azione con il sorpasso al 51′, grazie al cross di Retegui. Il terzo gol azzurro arriva al 74′, con un’ottima iniziativa di Udogie che serve Raspadori, abile a inserirsi e a chiudere i conti, portando l’Italia sul 3-1.

Una rimonta convincente per gli azzurri, che dopo l’inizio difficile ribaltano il risultato con grinta e qualità.