Modugno, incidente fatale: cade dal monopattino, forse per una buca, sbatte il capo, muore un 63enne

Un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo una caduta dal monopattino a Modugno, in via Monaco. L’uomo è deceduto in ospedale poche ore dopo l’incidente.

La caduta e il decesso in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 63 anni è caduto dal suo monopattino mentre percorreva via Monaco, nella zona Piscina dei Preti a Modugno. Dopo aver sbattuto violentemente la testa sull’asfalto, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo, ma non ce l’ha fatta: le sue condizioni, apparse subito gravissime, sono peggiorate fino al decesso.

Cause dell’incidente in fase di accertamento

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del monopattino, probabilmente a causa di una buca sulla strada. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.