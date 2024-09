Tromba d’aria nel Salento così forte da far volare un pedalò che finisce per strada

0 Condivisioni acebook Twitter

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia di San Foca, in provincia di Lecce, causando paura e danni significativi, ma fortunatamente nessun ferito.

Il vortice colpisce San Foca e solleva una barca da 100 kg

Nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 13, una tromba d’aria improvvisa ha spazzato la costa adriatica di San Foca, sollevando ombrelloni, sdraio e perfino una barca di salvataggio dal peso di quasi 100 kg.

La scena, immortalata in video, mostra la potenza del vento che ha scagliato il pattino a diversi metri di altezza. Il vortice ha causato danni ingenti, soprattutto nella zona del porto, dove gazebo e imbarcazioni sono stati colpiti.

Il fenomeno, anche se breve, ha creato momenti di panico tra i presenti sulla spiaggia. Fortunatamente, nonostante il maltempo del mattino e la presenza di numerosi bagnanti sul lungomare, non ci sono stati feriti.

La barca di salvataggio è stata spinta oltre la strada sovrastante e ritrovata in una via interna del paese. La potenza del vortice è calata al contatto con la costa, limitando i danni all’interno, ma la spiaggia e i lidi sono stati pesantemente colpiti, con torrette di sorveglianza e strutture temporanee distrutte.

Un’altra tromba d’aria colpisce Sanarica

Non solo San Foca: un’altra tromba d’aria si è formata nell’entroterra salentino, colpendo la cittadina di Sanarica, sempre in provincia di Lecce.

Il vortice ha devastato il centro cittadino, distruggendo anche le luminarie installate per la festa di Maria Santissima delle Grazie. Il sindaco ha dichiarato: “Verso le 14 si è sentito un forte rumore e poi è venuto giù tutto in piazza”, stimando danni per migliaia di euro.