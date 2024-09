L’On. Alessandra Maiorino si scaglia contro Sangiuliano, “Un ometto che si è creduto affascinante”

0 Condivisioni acebook Twitter

La deputata Alessandra Maiorino ha suscitato polemiche per alcune affermazioni sul ministro Gennaro Sangiuliano, portando il direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, ad accusarla di body-shaming.

Le parole di Maiorino su Sangiuliano

Durante una puntata di Agorà Estate su Rai3, la deputata del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino, ha criticato duramente il comportamento dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in relazione al caso Boccia.

Definendolo “un ometto arrivato in alto che si crede persino fascinoso”, Maiorino ha commentato la vicenda in toni ironici, sostenendo che il ministro sarebbe caduto preda delle attenzioni di una “bella donna”. Le sue dichiarazioni hanno rapidamente scatenato una forte reazione, poiché molti hanno visto in esse un esempio di body-shaming.

La replica di Davide Desario

A rispondere prontamente alle affermazioni della deputata è stato il direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, che ha accusato Maiorino di aver utilizzato un linguaggio offensivo e inappropriato nei confronti del ministro. “Dire che ‘il ministro si è creduto avvenente’ è un commento di cattivo gusto”, ha dichiarato Desario. “Se un’affermazione simile fosse stata fatta nei confronti di una donna, ci sarebbe stata un’enorme indignazione. Non si dovrebbero fare allusioni sull’aspetto fisico di nessuno, sia uomo che donna”. Desario ha sottolineato come questo tipo di commento non dovrebbe trovare spazio nel dibattito pubblico.

La posizione della deputata

Nonostante le critiche ricevute, Maiorino ha confermato le sue parole, affermando: “Mi assumo la responsabilità di quanto ho detto”, senza fare passi indietro rispetto alle sue dichiarazioni. La vicenda ha sollevato un ampio dibattito sulla correttezza delle espressioni utilizzate nei confronti degli uomini, mettendo in luce come il body-shaming possa riguardare entrambi i generi.