Indonesia: Sventato attentato contro Papa Francesco, con l’uso di un arco, frecce e drone

La polizia indonesiana ha arrestato sette persone sospettate di preparare un attacco contro Papa Francesco durante la sua visita in Indonesia, il Paese musulmano più popoloso al mondo.

Le operazioni antiterrorismo e i sospetti arrestati

L’unità antiterrorismo indonesiana Densus-88 ha condotto operazioni di arresto tra lunedì e martedì scorso, fermando sette persone nelle città di Bogor e Bekasi, nei pressi della capitale Giacarta.

Questi sospetti sarebbero stati coinvolti nella pianificazione di un attentato contro Papa Francesco, che durante la sua visita ha lanciato un appello all’unità religiosa per combattere l’estremismo e l’intolleranza.

Nelle perquisizioni delle abitazioni dei sospetti, sono stati rinvenuti materiali che indicano la preparazione dell’attacco, tra cui un arco con frecce, un drone e documenti propagandistici legati allo Stato islamico.

Indagini in corso

Secondo il portavoce di Densus-88, Aswin Siregar, le indagini sono ancora in corso per determinare se i sette arrestati fossero parte di un’unica cellula terroristica o se agissero indipendentemente.

Non è ancora chiaro se tutti i sospetti fossero in contatto tra loro. Le autorità stanno continuando a indagare per verificare eventuali legami più ampi con gruppi estremisti.