Si sgancia cancello elettrico, operaio 60 enne muore schiacciato

Antonio Bernardo, operaio 60enne di Sant’Agata dei Goti, è morto a causa del ribaltamento di un cancello in un capannone industriale a Orta di Atella, Caserta.

L’incidente mortale

L’incidente è avvenuto presso il capannone industriale della società “Le Delizie del Sud S.r.l.” a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dove Antonio Bernardo, un operaio di 60 anni, è rimasto schiacciato dal cancello d’ingresso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava probabilmente per chiudere il cancello quando questo gli è caduto addosso, provocandone il decesso. Bernardo lavorava per la Eco System San Felice Srl, un’azienda specializzata in impianti di bonifica e protezione ambientale, con sede a San Felice a Cancello.

La vittima e il contesto dell’incidente

Antonio Bernardo, sposato e padre di tre figli, risiedeva a Sant’Agata dei Goti, nel Beneventano. L’uomo era ben conosciuto nel suo settore, avendo recentemente collaborato alle operazioni di emergenza a San Felice a Cancello durante l’alluvione del 27 agosto, che aveva colpito duramente la zona collinare. Bernardo era stato apprezzato per il suo impegno e il suo contributo nel liberare le strade dalla colata di fango causata dalla bomba d’acqua.