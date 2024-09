Belen Rodriguez posta le foto del suo nuovo fidanzato, lui commenta “Sei la mia bambola”

0 Condivisioni acebook Twitter

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram la prima foto del nuovo compagno, Angelo Galvano, confermando pubblicamente la loro relazione dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni.

La conferma su Instagram

Dopo settimane di speculazioni e paparazzi che li hanno fotografati insieme in diverse occasioni, Belen Rodriguez ha ufficializzato la sua relazione con l’ingegnere 34enne Angelo Galvano. In un post su Instagram, la showgirl ha condiviso un collage di immagini dei suoi ultimi giorni, tra cui una foto di Galvano, ripreso mentre fuma sul divano.

Il post è stato accompagnato dalla didascalia “Buen dia”, che in spagnolo significa “Buona giornata”. Nei commenti, Galvano ha risposto con un messaggio affettuoso: “Sos mi muñeca hermosa”, che si traduce con “Sei la mia bella bambola”. È la prima volta che Belen condivide una foto del nuovo compagno, confermando la loro relazione ai fan.

Il ritorno in TV di Belen Rodriguez

Parallelamente alla sua vita privata, Belen Rodriguez si sta preparando per il suo ritorno in televisione. Dopo essere entrata a far parte della squadra di Warner Bros. Discovery, la showgirl condurrà in autunno due nuovi programmi sui canali NOVE e Real Time: Only Fan Comico Show e Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Belen ha espresso grande entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera:

“È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di contribuire al successo di due progetti così importanti per me”.