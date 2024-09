Torino: eccezionale intervento, operato con successo 51enne affetto da tumore al cuore, “I medici mi hanno dato coraggio”

0 Condivisioni acebook Twitter

Ironim Hoza, 51 anni, è stato salvato da un tumore al cuore grande quanto un’arancia grazie a un intervento chirurgico robotico all’ospedale Molinette di Torino.

Il tumore scoperto e l’intervento salvavita

A Ironim Hoza, di origini romene ma residente nel Torinese dal 2006, è stato diagnosticato un raro timoma, un tumore benigno, dopo che si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Molinette a causa di una pressione sanguigna elevata e un persistente senso di oppressione al petto.

L’uomo, camionista di professione, ha raccontato di aver ignorato i sintomi per mesi, finché sua moglie Ramona lo ha convinto a farsi visitare. “Grazie alla scrupolosità dei medici, mi hanno scoperto un tumore grande come un’arancia che mi opprimeva il cuore. Mi hanno salvato la vita”, ha dichiarato Hoza in un’intervista.

L’operazione, condotta dal dottor Paraskevas Lyberis e il suo team, ha utilizzato una tecnica innovativa mai impiegata prima in Italia: tre piccole incisioni millimetriche sull’addome, attraverso le quali il tumore è stato asportato con l’ausilio di un sistema robotico. Questo approccio minimamente invasivo ha ridotto i tempi di recupero e migliorato le prospettive di guarigione.

Le parole del paziente e il percorso di riabilitazione

Hoza, sposato e padre di una figlia di 29 anni, ha espresso gratitudine per la professionalità dei medici che lo hanno seguito.

“Non ho mai avuto paura e sono sempre stato ottimista grazie all’enorme professionalità dei medici che mi hanno spiegato ogni passo. Ora mi sento rinato”,

ha detto, raccontando il sollievo provato al risveglio dopo l’intervento. Attualmente, l’uomo sta seguendo un programma di riabilitazione e spera di poter tornare presto al lavoro.