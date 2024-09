Perde il controllo dell’auto che si schianta contro un albero, Fiorella muore a 40 anni, donati gli organi

0 Condivisioni acebook Twitter

Fiorella Monni, una donna di 40 anni residente a Orune, in provincia di Nuoro, è deceduta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto giovedì 5 settembre lungo la strada provinciale 389, nei pressi del comune sardo.

La donna ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Tragedia sulla strada provinciale 389: soccorsi inutili per Fiorella Monni

L’incidente si è verificato nella serata di giovedì, quando Fiorella Monni ha perso il controllo della sua auto, uscendo di strada e andando a impattare violentemente contro un albero.

L’auto è rimasta gravemente danneggiata, con la parte anteriore completamente distrutta. I vigili del fuoco di Nuoro sono intervenuti immediatamente per estrarre la donna dalle lamiere, coadiuvati dal personale medico e sanitario del 118.

Trasportata in codice rosso all’ospedale di Nuoro, la 40enne è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse subito critiche, e nella serata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Il cordoglio della comunità di Orune per la scomparsa di Fiorella Monni

La comunità di Orune è in lutto per la tragica perdita di Fiorella Monni, nota in paese per la sua attività di tabaccaia.

Numerosi i messaggi di affetto e dolore che si sono susseguiti sui social media. Tra questi, l’assessora alla cultura Giuliana Pittalis ha voluto ricordarla con queste parole:

“Alla tua genuinità e dolcezza, sempre allegra e gentile con tutti. Mancherai, buon viaggio anima bella”. Anche la parrocchia di Orune ha espresso il proprio dolore con un messaggio toccante:

“Un’intera comunità vive il dramma della scomparsa improvvisa di una giovane, ricca di simpatia e cordialità. Ci consola solo il pensiero che il Signore ci accompagna in questo doloroso cammino.”

I funerali di Fiorella Monni si terranno domani, domenica 8 settembre, alle ore 10:30.