Eleonora Giorgi lotta contro il tumore, le parole del figlio Paolo Ciavarro, “Più si va avanti, più è difficile”

L’ultima apparizione pubblica di Eleonora Giorgi risale al 23 agosto, quando l’attrice è stata immortalata in un momento di spensieratezza con il nipotino Gabri.

Tuttavia, la 70enne artista romana sta affrontando una battaglia ben più difficile: il tumore al pancreas. A parlare delle sue condizioni di salute è stato oggi il figlio Paolo Ciavarro, ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

Paolo Ciavarro: “Mamma Eleonora è una combattente”

Durante l’intervista, Paolo ha raccontato dettagli sul suo matrimonio con l’influencer Clizia Incorvaia, celebrato quest’estate, e ha condiviso un momento toccante vissuto con la madre la sera prima delle nozze:

“La notte prima del matrimonio ho dormito con mia mamma, siamo stati fino alle 2 a parlare”.

Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto aggiornamenti sulle condizioni di Eleonora Giorgi, Paolo ha risposto con grande sincerità: “Più si va avanti e più è difficile, soprattutto da un punto di vista fisico. Lei è una combattente, non molla e continua a darci una grande mano”.

Nonostante la difficile situazione, Paolo ha trovato un lato positivo: “In questi nove, dieci mesi, ho passato più tempo con mia madre di quanto non avessi mai fatto prima. Ho trasformato la tragedia in qualcosa di bello. Può sembrare assurdo, ma è così, e andiamo avanti”.

Clizia Incorvaia: “Eleonora ci trasmette forza e solarità”

Anche Clizia Incorvaia, presente durante l’intervista, si è emozionata parlando del suo rapporto con Eleonora: “Eleonora è per me amica e complice. In questo momento difficile, è stata lei a contagiarci con la sua solarità e a darci la forza per affrontare tutto”.