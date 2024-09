Francia-Italia, Maignan furioso dopo la sconfitta con i suoi compagni: “Solo due italiani sarebbero titolari con noi”

0 Condivisioni acebook Twitter

La sconfitta della Francia contro l’Italia al Parc des Princes ha lasciato un segno profondo nei Bleus.

La squadra di Didier Deschamps era convinta di avere la meglio su un’Italia in difficoltà, soprattutto dopo il rapido gol di Barcola ai primi minuti, ma gli azzurri di Luciano Spalletti hanno risposto con una prestazione impeccabile, culminata in una clamorosa rimonta con tre gol.

L’Italia ha giocato con compattezza, aggressività e una determinazione che ha sorpreso i francesi, portando a casa una vittoria memorabile.

Maignan leader nello spogliatoio: lo sfogo contro i compagni

Al termine della partita, il clima nello spogliatoio francese era teso. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il portiere Mike Maignan ha preso la parola, assumendo un ruolo da leader, nonostante la fascia di capitano fosse di Kylian Mbappé.

Furioso per la mancanza di spirito combattivo dei suoi compagni, Maignan ha espresso con durezza il suo disappunto. Ha accusato la squadra di non aver messo in campo la grinta necessaria, puntando il dito contro le stelle come Mbappé e Griezmann.

Nel suo sfogo, Maignan ha sottolineato un punto chiave: “Soltanto due giocatori italiani avrebbero un posto nella nazionale francese, ma almeno loro hanno mostrato voglia e aggressività”.

Questo duro commento, volto a colpire l’orgoglio della squadra, ha fatto calare un silenzio totale nello spogliatoio, lasciando un’atmosfera carica di tensione.

L’Italia sorprende la Francia: un’amara lezione per i Bleus

Nonostante le parole di Maignan sul presunto divario tecnico tra le due squadre, l’Italia ha dato una lezione di carattere e determinazione ai vice-campioni d’Europa.

La vittoria degli azzurri non è stata solo una sorpresa per il risultato, ma anche per la qualità del gioco espresso. La prestazione della squadra di Spalletti dimostra che, pur con alcuni limiti, l’Italia può ancora competere ad alti livelli, lasciando i Bleus con le “ossa rotte” e un’importante riflessione da fare sul campo e nello spogliatoio.