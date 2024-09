Corona critica Tamberi: accuse sull’atleta dopo l’insuccesso a Parigi, “C’è qualcosa che torna sulle coliche renali che ha avuto”

0 Condivisioni acebook Twitter

Fabrizio Corona ha commentato duramente la prestazione di Gianmarco Tamberi a Parigi, criticandone il comportamento e la serietà come atleta.

Le critiche di Corona su Tamberi

Durante un episodio del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha espresso pesanti critiche verso l’altista Gianmarco Tamberi, che non è riuscito a replicare il successo ottenuto alle Olimpiadi di Tokyo a causa di una colica renale, scoppiata pochi giorni prima della competizione di Parigi. L’ex paparazzo ha sottolineato come Tamberi, a suo parere, si comporti in modo poco serio rispetto ad altri atleti di alto livello.

Corona ha citato esempi come Thomas Ceccon e Jannik Sinner per evidenziare la discrepanza: “Ceccon non l’hai mai visto fare il fenomeno sui social. Lo sportivo è serio. Sinner è serio, Djokovic è serio”.

Quindi ha attaccato direttamente Tamberi: “Ma perché deve avere uno che ogni momento mi racconta cosa ha fatto, che si fa la barba a metà, e l’allenamento e la moglie”.

L’affondo sulle condizioni fisiche di Tamberi

Oltre alle critiche sul comportamento, Corona ha sollevato dubbi sulle condizioni fisiche di Tamberi durante le Olimpiadi di Parigi. Riferendosi al malessere che ha colpito l’atleta prima della gara, ha dichiarato: “C’è qualcosa che non torna sulle coliche renali che ha avuto durante le ultime Olimpiadi di Parigi”.

Questo commento ha sollevato domande sull’effettiva gravità del problema di salute di Tamberi, lasciando intendere che ci potrebbero essere dettagli non chiariti al pubblico.