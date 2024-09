Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga genitori: è nata la piccola Camilla

0 Condivisioni acebook Twitter

Il 7 settembre 2024, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Camilla, condividendo la gioia sui social.

L’annuncio della nascita sui social

Sabato 7 settembre 2024, la coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ha condiviso la felice notizia della nascita della loro prima figlia, Camilla.

In un dolce video postato sui loro profili social, i neo genitori hanno mostrato alcune tenerissime immagini, tra cui un momento in cui Rosalinda bacia la piccola manina della neonata.

Andrea Zenga, visibilmente emozionato, ha accompagnato il video con una dedica toccante: “Benvenuta al mondo Camilla, spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che è stata bravissima in queste ore difficili.

Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto”. Il neo papà ha anche rivelato un piccolo dettaglio su Camilla: “P.s: 3,8 kg di pura dolcezza già alla nascita”, sottolineando l’emozione di questo momento.

Il messaggio di Rosalinda e gli auguri dagli amici

Anche la neo mamma, Rosalinda Cannavò, ha voluto condividere la sua felicità tramite le storie social, scrivendo: “Ecco il motivo della nostra assenza. Ho il cuore pieno d’amore.

La nostra Camilla, Caterina, così come la sognavo. Grazie per aver scelto noi come tuoi genitori”.

La coppia ha subito ricevuto moltissimi messaggi di auguri da parte di amici e colleghi dello spettacolo. Filippo Magnini è stato tra i primi a scrivere: “Ora inizia la vita, godetevi ogni istante ragazzi. Ben arrivata alla piccola principessa”.

Anche Giorgia Palmas, Simona Ventura e la futura mamma Giulia Salemi hanno voluto dare il loro caloroso benvenuto alla piccola Camilla.