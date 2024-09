L’annuncio Laura Freddi, “Mi sposo, al mio matrimonio invito tutti i miei ex”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo aver rinviato il matrimonio a causa del Covid, Laura Freddi ha deciso di sposarsi con il compagno Leonardo D’Amico, coronando dodici anni di relazione.

Il matrimonio tanto atteso

Dopo un lungo rinvio a causa della pandemia, l’ex volto di “Non è la Rai”, Laura Freddi, ha finalmente deciso di convolare a nozze con Leonardo D’Amico, il suo compagno da oltre dodici anni.

L’evento sarà celebrato grazie all’insistenza della loro figlia di sei anni, Ginevra, che ha spinto i genitori verso il grande passo.

«È stata lei a insistere – racconta Laura al settimanale Di Più – per queste nozze. “Mamma, è arrivato il momento di sposare papà, e voglio portarvi io le fedi…”».

Sebbene la data e il luogo del matrimonio non siano ancora stati definiti, le nozze si terranno sicuramente entro l’anno.

Differenze di stile e invitati speciali

Nella scelta del luogo per il matrimonio, Laura Freddi e Leonardo D’Amico sembrano avere idee diverse. «Leonardo vorrebbe che ci sposassimo al mare, magari al tramonto, sulla spiaggia. A me, invece, piacerebbe qualcosa di più bucolico, in campagna, magari nei dintorni della Capitale» ha confessato Laura. Nonostante le divergenze, i preparativi procedono, e tra gli invitati ci saranno alcuni volti noti. Miriana Trevisan e Cristina Quaranta, compagne di Laura nei suoi anni a “Non è la Rai”, saranno presenti, ma la sorpresa riguarda la presenza degli “ex”.

Laura Freddi ha infatti confermato che tra gli invitati ci sarà anche il suo ex compagno, Paolo Bonolis, con cui ha mantenuto un rapporto di stima e affetto dopo la fine della loro relazione. Anche il suo primo marito, Claudio Casavecchia, sarà invitato.