Furto in un ristorante in pieno centro a Milano: turista si alza per andare in bagno, ladri gli rubano un Rolex dal valore di 10 mila euro

Un turista croato è stato derubato in un ristorante di Milano di contanti e un orologio di lusso, dopo essersi brevemente allontanato.

Rapina al ristorante in via Dante

Nella serata di venerdì 6 settembre, un turista croato di 43 anni è stato vittima di un furto mentre si trovava a Milano con la sua famiglia. Il furto è avvenuto intorno alle 20 all’interno del ristorante “Five Guys” in via Dante, a pochi passi da piazza Duomo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, la moglie e il figlio si sono allontanati per andare in bagno, lasciando una borsa su una sedia.

All’interno della borsa c’erano 350 euro in contanti e un Rolex del valore di circa 10.000 euro. Al loro ritorno, la borsa era sparita.

Indagini della polizia

Immediatamente dopo aver scoperto il furto, la famiglia ha contattato il 112 per denunciare l’accaduto. Gli agenti delle forze dell’ordine sono arrivati sul posto poco dopo, ma del ladro non c’era più traccia.

Le indagini sono in corso per cercare di identificare il responsabile, ma al momento non sono emersi dettagli rilevanti.