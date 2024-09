La benedizione di Paolo Bonolis a Stefano De Martino, “E’ un bellissimo figliolo, molto bravo”

Paolo Bonolis, primo conduttore di Affari tuoi, ha espresso parole di grande stima nei confronti di Stefano De Martino, attuale presentatore del programma, definendolo talentuoso ed empatico.

Durante un’intervista alla Festa de Il Fatto Quotidiano, svoltasi alla Casa del Jazz di Roma, Paolo Bonolis ha commentato la nuova conduzione di Stefano De Martino ad Affari tuoi.

Intervistato da Selvaggia Lucarelli, Bonolis ha sottolineato le qualità del giovane conduttore: “Ha grandissime potenzialità, è un bellissimo figliolo, è molto bravo, è empatico”.

Bonolis ha aggiunto che De Martino migliorerà ulteriormente nel tempo, considerando questa esperienza un’importante tappa nella sua crescita professionale.

Paolo Bonolis ha anche evidenziato una possibile difficoltà per Stefano De Martino in questa nuova sfida professionale.

A differenza dei precedenti programmi che De Martino ha condotto, come Stasera tutto è possibile e Bar Stella, dove poteva contare su un cast di supporto, in Affari tuoi dovrà gestire lo spettacolo principalmente da solo.

“Lui ha lavorato sempre con un cast attorno a cui si appoggiava, ora non c’è un cast su cui appoggiarsi per cui deve cominciare a narrare da solo quello che sta succedendo”, ha spiegato Bonolis. Tuttavia, il noto conduttore è convinto che De Martino sia pronto per questa sfida e ha concluso dicendo: “È un percorso di crescita che merita di fare perché a me lui piace tantissimo”.