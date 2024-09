Resta intrappolato nell’ascensore e sviene, intervengo i vigili del fuoco ma l’uomo era già morto

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 84 anni è deceduto dopo essere rimasto intrappolato nell’ascensore di un palazzo a Montella, in provincia di Avellino. Inutili i tentativi di rianimazione.

L’incidente e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di giovedì 5 settembre 2024, si è consumata una tragedia a Montella, in provincia di Avellino. Un anziano di 84 anni è morto dopo essere rimasto bloccato nell’ascensore del suo palazzo, situato in via Rinaldo D’Aquino. L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando i Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono stati chiamati per liberare una persona intrappolata nell’impianto elevatore condominiale.

La squadra di soccorso è riuscita ad aprire con la forza le porte dell’ascensore, ma purtroppo, una volta raggiunto l’uomo, lo hanno trovato privo di sensi. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo con manovre salvavita, l’anziano è deceduto, probabilmente a seguito di un malore, anche se sarà un eventuale approfondimento clinico a chiarire le esatte cause del decesso.

L’intervento dei soccorritori e la constatazione del decesso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella, il medico legale e il personale sanitario del 118. Gli operatori hanno constatato il decesso dell’84enne, senza poter fare altro per salvarlo.