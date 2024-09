La famiglia reale del Kuwait scopre le carte per l’acquisto del Bari, pronti a firmare patto di riservatezza

0 Condivisioni acebook Twitter

Il progetto del componente della famiglia reale del Kuwait, Al-Sabah, è chiaro: trasformare il Bari in una squadra di rilievo nel panorama calcistico europeo.

Un piano ambizioso per il Bari

L’obiettivo di Al-Sabah è ambizioso: portare il Bari a competere a livello internazionale, puntando su giocatori di alto profilo e generando un grande interesse mediatico. Questo piano potrebbe trasformare il club pugliese in un catalizzatore per attrarre flussi turistici da tutto il mondo. A supporto di questa visione, ci sono stati anche colloqui con il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, per la creazione di un resort turistico, ispirato al celebre Borgo Egnazia, con l’intento di avvicinare i Paesi del Medio Oriente alla Puglia.

La prossima visita di Al-Sabah in Puglia

Al-Sabah tornerà in Puglia tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, in occasione della Fiera del Levante. L’intenzione è quella di fare passi concreti verso l’acquisizione parziale o totale della maggioranza del Bari. I contatti tra le parti sono proseguiti in un clima di cordialità, e si prevede la firma di un patto di riservatezza, preludio all’inizio delle trattative formali per l’acquisizione del club.