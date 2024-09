Bibita Boem di Fedez e Lazza, l’agenzia di pubbliche relazioni precisa: “BOEM chiude il primo semestre 2024 con un +400% di vendite”

0 Condivisioni acebook Twitter

BOEM, la bevanda frizzante in lattina leggermente alcolica al gusto di zenzero, chiude la sua prima estate con risultati molto soddisfacenti.

Dopo l’approvazione del bilancio dei sei mesi di test del 2023, in linea con il piano industriale, il prodotto ha conquistato le principali località turistiche italiane. La recente collaborazione con Carrefour, che ha portato BOEM sugli scaffali di 1.500 supermercati in tutta Italia, ha poi rafforzato ulteriormente la distribuzione. Nei primi sei mesi del 2024 le vendite hanno registrato un +400% rispetto al periodo di prova del 2023, a cui si aggiungono 200.000 persone che hanno apprezzato BOEM durante l’estate, gustandola dalla lattina ghiacciata o mixata in cocktail. Lo sviluppo di BOEM proseguirà anche durante l’inverno, puntando sulle località sciistiche italiane grazie a partnership strategiche come quella con il Super G di Courmayeur, Cervinia e Madonna di Campiglio, mentre il lancio internazionale è previsto per l’inizio del 2025.

Commenta Edoardo Tribuzio, CEO Boem: “Abbiamo da poco approvato il bilancio 2023 e siamo felici di condividere con voi i primi traguardi raggiunti. L’anno scorso è stato un periodo di grandi investimenti in sviluppo e perfezionamento del prodotto, oltre che ad attività di comunicazione intese a far conoscere BOEM e assaggiarla per la prima volta. Gli investimenti in questa direzione è normale che proseguano ma i risultati si vedono già!”.