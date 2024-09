Allerta meteo in tutto il Sud, addio estate anche in Puglia, temporali e pioggia in arrivo

0 Condivisioni acebook Twitter

Una nuova ondata di maltempo interesserà l’Italia, con temporali previsti in diverse regioni del Sud e allerta su tutto il territorio nazionale.

Perturbazione in arrivo nel Sud Italia

La perturbazione che ha già colpito le regioni del Nord e alcune aree centrali, si sposterà verso Sud a partire dalle prime ore di domani, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso per condizioni meteo avverse, in base alle previsioni attuali.

Da domani, temporali interesseranno Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la possibilità di grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha inoltre emesso un’allerta arancione per l’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Toscana e per alcune zone di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise. L’allerta gialla è stata invece diramata in 17 regioni, da Nord a Sud, per possibili disagi.

Focus sulla Puglia: allerta gialla per temporali

Per quanto riguarda la Puglia, la regione sarà interessata dal maltempo per tutta la giornata di domani. La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico legato a temporali. L’avviso sarà in vigore dalla mezzanotte e per le successive 24 ore, con la previsione di precipitazioni sparse, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale.