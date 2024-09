Heather Parisi a Verissimo racconta il suo rapporto con la figlia Jacqueline in dolce attesa che non vede da anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Heather Parisi parla della sua ritrovata serenità spirituale e della felicità di diventare nonna, nonostante anni di distacco dalla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo.

La serenità ritrovata e l’annuncio della gravidanza di Jacqueline Luna

Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo dell’8 settembre 2024, Heather Parisi ha raccontato del momento “meraviglioso” che sta vivendo grazie alla spiritualità e alla serenità ritrovata.

Durante l’intervista, la cantante e showgirl italo-americana ha annunciato con gioia che presto diventerà nonna: sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, con la quale non avrebbe rapporti da diversi anni, è incinta del suo primo figlio, avuto con il cantante Ultimo. Nonostante la distanza emotiva tra le due, Parisi ha dichiarato: “Sono felice di diventare nonna”.

Il rapporto con le figlie e le incomprensioni passate

Heather Parisi ha anche affrontato il tema del suo complesso rapporto con le figlie Rebecca e Jacqueline Luna. “Le figlie più grandi sono donne, hanno la loro vita. Non è importante quante volte ci sentiamo, ma la qualità del tempo che trascorriamo insieme. Quando due genitori si separano, le difficoltà aumentano: case diverse, città diverse, problemi che sorgono facilmente”, ha spiegato.

Sulla gravidanza di Jacqueline, la showgirl ha affermato di non avere rimpianti: “Quando è nata Jacqueline Luna avevo 40 anni e ho deciso di abbandonare tutto per fare la mamma. La gente pensava fossi pazza, ma io sapevo che quella era la mia vita”. Nonostante le tensioni emerse in passato, Heather ha ribadito di essere pronta e felice di conoscere il suo futuro nipotino.

La polemica con la figlia Jacqueline e il desiderio di pace

Riferendosi a una polemica nata dopo un’intervista a Belve, durante la quale Jacqueline Luna aveva accusato la madre di essere assente nella sua vita, Heather ha espresso rammarico per l’accaduto, ma ha anche spiegato di voler evitare ulteriori conflitti. “La nonna non è la protagonista, lo sono i genitori e la creatura che sta per nascere. I giornali devono smetterla di scrivere bugie”, ha dichiarato.

Nonostante le incomprensioni, Parisi ha concluso dicendo che sogna di riunire tutta la famiglia per un pranzo insieme: “Mai dire mai”. Ha infine espresso il desiderio che il futuro nipote la chiami “nalacrilù”, rinnovando la sua gioia per questo nuovo capitolo della sua vita.

Il matrimonio con Umberto Maria Anzolin

Durante l’intervista, Heather Parisi ha parlato anche del suo matrimonio con Umberto Maria Anzolin, con cui è legata da 19 anni. “Con lui ho trovato la serenità interiore. Non devo dimostrare nulla, posso essere me stessa, vulnerabile e fragile. Lui mi corteggia ogni giorno e mi ha cambiata molto”, ha raccontato la showgirl, con evidente gratitudine verso il marito.