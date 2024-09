Totò Schillaci ricoverato a Palermo: la famiglia “Totò è monitorato continuamente dai medici giorno e notte”

0 Condivisioni acebook Twitter

Totò Schillaci è ricoverato in ospedale a Palermo, ma la famiglia dell’ex calciatore ha fatto chiarezza sulle sue condizioni per evitare la diffusione di false notizie.

Le condizioni di Schillaci sotto controllo

In seguito alla diffusione di diverse voci, alcune delle quali risultate essere fake news, la famiglia di Totò Schillaci ha voluto chiarire la situazione con una comunicazione ufficiale tramite Instagram. Nel messaggio si legge: “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente, notte e giorno. Forza Totò”.

Le condizioni dell’ex attaccante della Nazionale italiana, che è in cura per un tumore da qualche anno, sono monitorate costantemente. Negli ultimi giorni si erano diffuse numerose indiscrezioni allarmanti sul suo stato di salute, che la famiglia ha voluto smentire per evitare ulteriori fraintendimenti e preoccupazioni.

Fake news e chiarimenti della famiglia

Le voci sulla salute di Schillaci si erano diffuse rapidamente, tanto che persino il profilo Wikipedia dell’ex calciatore aveva subito un aggiornamento allarmante, rivelatosi poi privo di fondamento. Questo ha spinto la famiglia a intervenire pubblicamente per fare chiarezza. Schillaci, che aveva raccontato la sua battaglia contro la malattia in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera, ha affrontato due operazioni a causa di un tumore al colon.

Nell’intervista, Schillaci aveva condiviso la sua esperienza: “Il mondo mi è caduto addosso. Sono andato in depressione, avevo paura di morire. Fortunatamente, il tumore era circoscritto al colon e non ha danneggiato altri organi. Tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema”.