Carla Bruni: icona di bellezza dagli anni ’90, come è cambiata negli anni l’ex Première Dame

Carla Bruni, top model degli anni ’90 e cantante di successo, ha mantenuto intatta la sua bellezza nonostante l’avanzare dell’età, grazie a trattamenti estetici mirati.

L’ascesa di Carla Bruni nella moda e nella musica

Nata a Torino nel 1967, Carla Bruni ha vissuto gran parte della sua vita in Francia, dove oggi si sente più francese che italiana. Dopo aver frequentato scuole private in Svizzera, si è iscritta alla facoltà di Architettura alla Sorbona, ma a 19 anni ha abbandonato gli studi per seguire una carriera nel mondo della moda. Debutta in passerella nel 1987, notata per la sua bellezza da stilisti come Gianni Versace e Karl Lagerfeld, diventando rapidamente una delle top model più amate e seguite del pianeta.

Nonostante il successo nel fashion system, a soli 30 anni Carla ha deciso di cambiare strada, dedicandosi alla musica come cantautrice, ottenendo anche in questo campo un ampio riconoscimento.

Da modella a Première Dame: il cambiamento di Carla Bruni

Il 16 dicembre 2007, la stampa francese ha reso pubblica la relazione tra Carla Bruni e il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, segnando una svolta nella sua carriera. Il matrimonio tra i due è avvenuto il 2 febbraio 2008 con una cerimonia civile al Palazzo dell’Eliseo.

Da quel momento, Carla è diventata non solo la Première Dame di Francia, ma anche un’icona di stile, mantenendo intatti il suo fascino e la sua bellezza.

Il rapporto di Carla Bruni con la chirurgia estetica

Ospite del programma Belve, Carla Bruni ha parlato apertamente del suo rapporto con i trattamenti estetici. “Faccio molte cure da quando ero giovanissima”, ha dichiarato, spiegando di utilizzare trattamenti a base di cellule staminali, laser e peeling per mantenere la pelle giovane. Ha ammesso di aver fatto ricorso al botox in alcune occasioni, pur sottolineando di non usarlo regolarmente perché “dopo un po’ dà una faccia un po’ strana”. L’unico intervento estetico a cui ha detto categoricamente no è il filler alla bocca.