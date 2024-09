Alessio Cruciani, tatuatore 32enne, muore per un incidente con la moto il giorno del suo compleanno

0 Condivisioni acebook Twitter

Alessio Cruciani, 32 anni, è morto in un incidente con la sua moto sulla via Tiburtina. Il giovane tatuatore romano festeggiava il compleanno proprio il giorno dell’incidente.

L’incidente e l’arrivo dei soccorsi

Nel pomeriggio di sabato 7 settembre 2024, Alessio Cruciani, classe 1992, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla via Tiburtina Valeria, tra Sante Marie e Castelvecchio, in Abruzzo. Il giovane tatuatore romano avrebbe perso autonomamente il controllo della sua moto, finendo contro il guardrail. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente.

I soccorritori del 118 di Tagliacozzo sono intervenuti tempestivamente sul posto e hanno tentato manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Alessio Cruciani è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente, lasciando familiari e amici in un immenso dolore.

Il cordoglio sui social per Alessio Cruciani

La notizia della tragica scomparsa di Alessio ha suscitato grande commozione sui social, dove amici e parenti hanno condiviso messaggi di addio e ricordi affettuosi. Un amico ha scritto: “Avrei voluto scrivere un post di auguri per il tuo compleanno e invece non ho che lacrime per piangere la tua mancanza. Lasci me e tutti in un immenso dolore, il cuore mi si è spezzato e nulla potrà più consolarmi”.

Anche il cugino ha voluto ricordare il giovane tatuatore: “Ciao cugino mi hai fatto un brutto scherzo. Ieri ti ho fatto gli auguri di buon compleanno senza sapere che era l’ultima volta che ti sentivo. Ancora non ci credo che non ci sei più”.

Incidenti stradali in aumento: altre due vittime nelle ultime 48 ore

La tragica morte di Alessio Cruciani si inserisce in un fine settimana particolarmente funesto per i motociclisti sulle strade italiane. Nelle ultime 48 ore, due altri centauri hanno perso la vita. A Acilia, un ventottenne è morto dopo una caduta dalla moto, mentre le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’automobilista coinvolto nell’incidente e poi fuggito. La mattina di sabato, invece, Maurizio Amadori, 50 anni, ha perso la vita in uno scontro con un furgoncino sulla via Cassia, mentre si recava al lavoro con il suo scooter.