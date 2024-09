47enne cerca di segnalare auto in panne viene travolta e uccisa da un’altra auto in transito

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 47 anni, residente a Milano, è deceduta dopo essere stata investita sulla strada provinciale 115 tra Salerano sul Lambro e Lodi Vecchio nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre.

La dinamica dell’incidente

Il tragico incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte lungo la strada provinciale 115, che collega Salerano sul Lambro a Lodi Vecchio. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una 47enne residente a Milano, avrebbe accostato la sua auto a bordo strada dopo che questa era rimasta in panne. Scesa dal veicolo per segnalare la sua presenza, è stata travolta da un’auto in transito.

L’impatto è stato particolarmente violento, e all’arrivo dei soccorritori, tra cui automedica, auto-infermieristica e un’ambulanza della Croce Bianca di Sant’Angelo, le condizioni della donna sono apparse subito critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto e il trasporto d’urgenza all’ospedale Vizzolo Predabissi di Melegnano, la 47enne è purtroppo deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Indagini in corso per ricostruire l’accaduto

I carabinieri della Compagnia di Lodi stanno conducendo le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato, l’automobilista che ha investito la donna si sarebbe subito fermato e avrebbe chiamato i soccorsi. Tuttavia, rimangono da chiarire diversi dettagli dell’accaduto. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza dell’area.