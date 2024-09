Luciano Gulmini rinnova la patente a 100 anni: “Potrò andare al mare con mia moglie”

0 Condivisioni acebook Twitter

A 100 anni, Luciano Gulmini di Ravenna ha rinnovato la sua patente per continuare a guidare e godersi il mare con sua moglie Tebe, come hanno sempre fatto.

Un secolo di vita e 75 anni di patente

Luciano Gulmini, che ha compiuto 100 anni il 23 agosto, ha recentemente superato l’esame per il rinnovo della patente, confermandosi un esempio di vitalità e autonomia. “Così io e Tebe, mia moglie, possiamo continuare ad andare al mare dove ci sono i nostri amici di sempre”, ha raccontato Gulmini ai quotidiani locali. Ex sindacalista alla Cgil, avrà la patente valida fino al 2026, quando dovrà nuovamente affrontare il rinnovo.

La sua storia al volante inizia 75 anni fa, quando a 25 anni ha ottenuto la sua prima patente. Insieme a Tebe, con una Lambretta, hanno viaggiato per l’Italia e l’Europa, affrontando strade che oggi sono molto diverse rispetto a quel tempo. La coppia ha visitato città come Vienna, Salisburgo e Lione quando ancora non esistevano le autostrade.

Avventure su due e quattro ruote

Dopo anni di avventure su due ruote, Luciano e Tebe hanno continuato a esplorare l’Europa, questa volta con una Fiat 500. “Quella con le portiere controvento”, ricorda Gulmini, raccontando i viaggi in tenda per le strade d’Europa. Da allora, il desiderio di viaggiare e di condividere questi momenti con sua moglie non si è mai spento.