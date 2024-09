Fedez pessima figura in Sicilia, l’autotune lo tradisce e il rapper è stonatissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante un’esibizione in Sicilia, Fedez ha affrontato un imprevisto tecnico che ha causato stonature durante l’esecuzione di “Sexy shop”, facendo diventare l’esibizione virale.

Il problema con l’autotune e le reazioni social

Ieri sera, durante un concerto in Sicilia, il rapper Fedez ha subito un imbarazzante inconveniente tecnico mentre cantava “Sexy shop”, il brano realizzato in collaborazione con Emis Killa. Durante la performance, l’autotune, un software utilizzato per manipolare la voce, ha smesso di funzionare correttamente, portando il cantante a collezionare una serie di stonature. L’esibizione ha presto fatto il giro dei social, con molti utenti che hanno criticato il rapper, accusandolo di non saper cantare senza l’ausilio dell’autotune. “Senza autotune non riesce proprio a cantare”, ha scritto un utente, riflettendo l’opinione di molti spettatori online.

L’autotune è ampiamente usato nella musica rap e trap per correggere la voce o creare particolari effetti sonori, ma in questo caso ha tradito Fedez, che si è trovato al centro di critiche su piattaforme come Instagram e TikTok. Alcuni utenti hanno persino ironizzato sul suo passato da giudice di X Factor, con commenti come: “E menomale che giudicava gli altri nei talent…”.

La replica di Fedez

Poco dopo la diffusione dei video dell’esibizione, Fedez ha risposto alle critiche con un video sui social. “Non ho mai preteso di essere Celine Dion“, ha esordito il rapper con un tono autoironico. Ha poi chiarito che l’errore non è stato dovuto all’assenza di autotune, ma a un problema tecnico: “L’autotune era impostato in una scala armonica diversa rispetto alla canzone, quindi anche una persona intonata avrebbe stonato”. Ha concluso ammettendo di essere comunque infastidito dall’accaduto: “Le altre canzoni le ho cantate abbastanza bene, mi darei un 6”.