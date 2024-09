Il più forte di tutti! Jannik Sinner vince gli Usa Open 2024, vittoria storica per il tennista azzurro

0 Condivisioni acebook Twitter

Jannik Sinner ha dominato la finale degli US Open, battendo Taylor Fritz con un netto 6-3 6-4 7-5, e ha conquistato il suo secondo titolo Slam della stagione.

Una vittoria storica per il tennis italiano

Dopo due settimane di grande tennis, Jannik Sinner ha chiuso il suo straordinario cammino agli US Open con una vittoria convincente su Taylor Fritz. In 2 ore e 15 minuti di gioco, il ventitreenne altoatesino ha imposto il suo ritmo, risultando più cinico e costante del suo avversario statunitense. Solido al servizio e preciso in risposta, Sinner ha gestito al meglio la potenza dei colpi dell’americano, lasciando poche possibilità al padrone di casa, che ha dovuto arrendersi alla superiorità dell’azzurro.

Questo successo permette a Sinner di entrare nella storia come il primo italiano a vincere due titoli Slam nella stessa stagione, dopo il trionfo agli Australian Open a inizio anno. Con la vittoria a Flushing Meadows, Sinner si unisce a un gruppo ristretto di leggende del tennis, come Mats Wilander, Roger Federer e Novak Djokovic, gli unici a vincere Melbourne e New York nella stessa stagione.

La consacrazione del numero uno al mondo

Grazie a questo secondo titolo Slam in carriera, Sinner consolida la sua leadership nel ranking mondiale, conquistata a giugno. Il ventitreenne si conferma come uno dei talenti più brillanti della scena tennistica internazionale, capace di scrivere pagine di storia per l’Italia e per il tennis mondiale.