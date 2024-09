Adriano Galliani a 80 anni sposa Helga Costa 23 anni più giovane, è iò terzo : matrimonio per l’ad del Monza

0 Condivisioni acebook Twitter

Adriano Galliani, amministratore delegato dell’AC Monza, convola a nozze con Helga Costa dopo 13 anni di amore. Il matrimonio si svolgerà con rito civile a Monza.

Cerimonia e ricevimento in location esclusive

Oggi, Adriano Galliani, 80 anni, si sposerà con la sua storica compagna Helga Costa, di 23 anni più giovane. La cerimonia civile avrà luogo nella Sala Giunta del Comune di Monza, città natale del noto dirigente sportivo.

Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, celebrerà il matrimonio alle 16. Dopo il rito, gli invitati si trasferiranno alla splendida Villa Gernetto di Lesmo, una dimora storica acquistata da Silvio Berlusconi nel 2007, dove si terrà il ricevimento. I dettagli sulla lista dei testimoni e degli ospiti sono ancora riservati, ma si prevede la presenza di numerosi vip e figure del mondo dello sport.

La storia d’amore con Helga Costa

Helga Costa, 57 anni, è una donna estremamente riservata, di origine spagnola e brasiliana. Al fianco di Galliani da 13 anni, non ama i riflettori e non ha profili social, con rare apparizioni pubbliche, prevalentemente allo stadio per le partite del Monza

. Di lei, Galliani ha detto: “È un punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia”. Questo è il quarto matrimonio per Galliani, che in passato è stato sposato con Daniela Rosati e con la modella marocchina Malika El Hazzazi.