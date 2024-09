Divorzio sfiorato dopo la prima notte di nozze: “Mio marito mi ha lasciata sola per andare a ballare con gli amici”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una sposa condivide la sua esperienza su TikTok, raccontando di aver quasi divorziato dopo una deludente prima notte di nozze.

Una prima notte di nozze deludente

La prima notte di nozze è spesso considerata un momento speciale e unico, ma per Montserrat Benavides le cose non sono andate come previsto.

In un video condiviso su TikTok, Montserrat ha raccontato che, dopo la festa di matrimonio, lei e il suo neo-marito avevano deciso di continuare a divertirsi in discoteca con gli amici. Tuttavia, quando lei si è sentita stanca e ha proposto di tornare in albergo per trascorrere insieme la loro prima notte da marito e moglie, il marito ha preferito restare a ballare con i suoi amici.

Sentendosi trascurata e delusa, Montserrat ha scelto di lasciare le carte del matrimonio e la fede sul tavolo dell’hotel, decidendo di tornare a casa da sola.

Riflessioni e riconciliazione

Nonostante la rabbia iniziale, il giorno successivo Montserrat ha iniziato a riflettere sulla sua decisione grazie alle parole di sua madre, che le ha fatto notare quanto il marito la amasse, nonostante il comportamento immaturo.

Convinta da questo, Montserrat ha accettato di dare una seconda possibilità al loro rapporto. Ha proposto al marito di trascorrere una vera prima notte di nozze in una stanza d’albergo, lo stesso luogo dove si erano sposati. Inoltre, i due hanno iniziato un percorso di terapia di coppia, che li ha aiutati a risolvere problemi latenti nel loro rapporto, che non avevano nemmeno immaginato.

Oggi Montserrat si dichiara felice e soddisfatta del suo matrimonio.

Il messaggio di Montserrat: il matrimonio non è perfetto

Con il suo video, Montserrat ha voluto lanciare un messaggio chiaro a chi tende a idealizzare eventi come il matrimonio e la prima notte di nozze. “Non tutto è reale sui social network e non tutto è perfetto. Il matrimonio è difficile, non è perfetto e ho dovuto impararlo il primo giorno che mi sono sposata”, ha concluso.