Puglia, 37enne non accetta che la sua ex abbia un nuovo compagno, incendia due case e 7 auto

Un uomo di Matino è stato colpito da un’ordinanza di divieto di avvicinamento dopo gravi accuse di violenza domestica e stalking.

Accuse gravi per reati da “codice rosso”

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Matino hanno notificato un’ordinanza che impone il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati nei confronti di un 37enne.

L’uomo è accusato di diversi reati previsti dal “codice rosso”, tra cui atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento doloso attraverso incendi.

L’indagine ha avuto inizio a seguito di un episodio avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre di due anni fa, quando un rogo scoppiato in pieno centro ha danneggiato sette automobili e due abitazioni, una delle quali a Mancaversa.

Storia di violenza e atti persecutori

Le investigazioni hanno rivelato una serie di episodi di violenza domestica, tra cui soprusi e vessazioni nei confronti della convivente dell’uomo, talvolta alla presenza dei figli.

La donna, sperando in un nuovo inizio, aveva posto fine alla relazione e si era trasferita dai genitori. La scoperta di una nuova relazione sentimentale della ex compagna ha innescato nell’uomo un desiderio di vendetta, sfociato in pedinamenti, appostamenti, insulti e minacce.

Gli atti persecutori sono culminati in incendi diretti a colpire la donna e il suo nuovo compagno. Quest’ultimo è stato anche vittima di un tentativo di speronamento mentre era alla guida della propria auto, fortunatamente senza conseguenze.

L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha portato alla denuncia di due presunti complici che avrebbero aiutato l’uomo ad appiccare il fuoco.