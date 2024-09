Addio a Franca Bettoja, moglie di Ugo Tognazzi e attrice di talento

0 Condivisioni Facebook Twitter

Franca Bettoja, nota attrice e moglie di Ugo Tognazzi, è morta all’età di 88 anni. Era nata a Roma nel maggio del 1936.

Carriera di Franca Bettoja

La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia all’Adnkronos. Franca Bettoja ha iniziato la sua carriera cinematografica con piccole parti in film come “Un palco all’opera” (1955) di Siro Marcellini, “Gli amanti del deserto” (1956) di Gianni Vernuccio e “La trovatella di Pompei” (1957) di Giacomo Gentilomo. La svolta arrivò nel 1958 con “L’uomo di paglia” di Pietro Germi, dove interpretò il personaggio tormentato di Rita Fabiani. Questo ruolo le valse una nomination al Grolla d’oro come miglior attrice protagonista.

Vita privata e ultimi anni

Nel 1972, Franca Bettoja sposò Ugo Tognazzi, con cui aveva lavorato nel film “Il fischio al naso”, diretto dallo stesso Tognazzi nel 1967. La coppia aveva già avuto due figli: Gianmarco (1967), attore, e Maria Sole (1971), regista. Dopo il matrimonio, le sue apparizioni cinematografiche si fecero più rare. L’ultima sua interpretazione sul grande schermo risale al 1993 con “Teste rasate” di Claudio Fragasso, dove recitò nel ruolo della madre del personaggio interpretato dal figlio Gianmarco.