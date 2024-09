Bimba di 2 anni vola dall’auto, era seduta al seggiolino ma la cintura si è sganciata, è gravissima

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una bambina di due anni è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto a Gessate, in provincia di Milano.

Dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato nella giornata di giovedì 12 settembre intorno alle 16 sulla strada provinciale 216 Masate-Gessate.

Secondo le prime ricostruzioni, la cintura del seggiolino in cui si trovava la bambina si sarebbe sganciata, facendo volare la piccola fuori dall’auto in curva e finendo sull’asfalto.

Non è ancora chiaro se la portiera dell’auto sia stata aperta dalla bambina stessa, se si sia aperta da sola o se la piccola sia caduta dal finestrino.

Intervento dei soccorsi

I soccorsi sono stati allertati immediatamente. L’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul luogo un’ambulanza, un’automedica e un elicottero.

Dopo le prime cure prestate sul posto, la bambina è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Nonostante l’intervento iniziale fosse stato in codice rosso, fortunatamente la bambina non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Indagini in corso

Oltre ai sanitari, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Pioltello e gli agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.