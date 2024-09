Unomattina, manovra al collo dell’osteopata al conduttore, la dura criticata da Andrea Vianello, “Quella manipolazione mi causò un ictus”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Durante l’ultima puntata di Unomattina, l’osteopata in studio ha effettuato una manipolazione sul collo di Massimiliano Ossini, suscitando la reazione di Andrea Vianello, che in passato ha subito un ictus a causa di una procedura simile.

La reazione di Andrea Vianello

In diretta su Unomattina venerdì 13 settembre, un osteopata ha eseguito una manovra sul collo del conduttore Massimiliano Ossini. La scena non è passata inosservata ad Andrea Vianello, che ha commentato l’accaduto su X.

Il giornalista, ex direttore di Rai3, aveva infatti subito un ictus nel 2019, che i medici avevano collegato a una manipolazione simile. Vianello ha dichiarato: “Stamattina a Unomattina un osteopata ha scrocchiato il collo del conduttore in diretta. Secondo i medici, mi ha causato la dissecazione della carotide e l’ictus, come ho raccontato e scritto pubblicamente varie volte. Gravissimo e pericoloso.”

L’ictus del 2019 e il rischio delle manipolazioni al collo

Nel febbraio 2019, Andrea Vianello è stato colpito da un ictus che lo ha costretto a un ricovero d’urgenza e a una lunga riabilitazione, durante la quale ha temporaneamente perso l’uso della parola. Secondo quanto riferito dai medici, la causa dell’ictus poteva essere legata a una manipolazione al collo a cui Vianello si era sottoposto poco prima dell’incidente.

“Io ne avevo fatta una poco prima che avessi l’ictus. Non avevo colesterolo e non c’era altro motivo perché mi colpisse, se non un problema meccanico, anche se non ci sono certezze”, ha raccontato il giornalista nel suo libro, sottolineando come la correlazione tra queste manovre e il rischio di ictus sia ancora poco conosciuta. La vicenda riporta dunque l’attenzione sui possibili rischi legati a questo tipo di pratiche, che dovrebbero essere eseguite con estrema cautela.