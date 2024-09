Hostess di Ita muore sul volo Reggio Calabria – Roma per un malore improvviso, shock fra passeggeri e colleghi

0 Condivisioni Facebook Twitter

La 56enne Gabriella Cario, hostess di Ita Airways, è deceduta improvvisamente mentre si imbarcava su un volo da Reggio Calabria a Roma. La sua scomparsa ha lasciato sotto shock passeggeri e colleghi.

Malore fatale durante l’imbarco

Gabriella Cario, 56 anni, si stava imbarcando su un volo Ita Airways AZ 1156 da Reggio Calabria a Roma quando ha improvvisamente accusato un malore. Nonostante non si sentisse bene, aveva deciso di partire, desiderosa di tornare a casa dalla sua famiglia.

La situazione è precipitata rapidamente: dopo pochi minuti, mentre era già a bordo dell’aereo, le sue condizioni si sono aggravate, portandola alla morte. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei passeggeri, lasciandoli scioccati e impotenti.

Soccorsi immediati e intervento delle autorità

L’improvviso decesso ha portato alla sospensione immediata del volo. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere per consentire al personale sanitario del 118 di intervenire. Purtroppo, nonostante le manovre rianimatorie, per Gabriella Cario non c’è stato nulla da fare. La polizia aeroportuale è intervenuta per le procedure del caso, causando ritardi al traffico aereo nello scalo reggino. Il volo annullato è stato riprogrammato e successivamente è decollato in serata verso Roma Fiumicino.

Un addio che lascia un vuoto profondo

La notizia della morte di Gabriella Cario ha sconvolto la comunità di Sabaudia, dove viveva, e i suoi colleghi di Ita Airways, con cui lavorava da molti anni.

Gabriella era un’assistente di volo stimata e conosciuta da tutti, con una vita divisa tra il suo lavoro a Roma e la sua famiglia a Sabaudia.

Molte le testimonianze di cordoglio alla famiglia e i ricordi condivisi dai tanti che l’hanno conosciuta e apprezzata. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla.