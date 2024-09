Oktoberfest, operaio 20enne viene travolto e ucciso dalle montagne russe alla massima velocità

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente ha scosso i preparativi dell’Oktoberfest a Monaco di Baviera. Un operaio ventenne è deceduto mentre lavorava all’allestimento delle montagne russe.

Il dramma sulla giostra Olympia Looping

Durante la mattina di lunedì, un incidente fatale si è verificato presso la famosa attrazione Olympia Looping, una delle montagne russe più grandi al mondo.

L’operaio, identificato come Sebastian J., è stato travolto dalle carrozze mentre erano in fase di prova. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11, sotto gli occhi attoniti dei colleghi che non hanno potuto intervenire. Secondo la testata Bild, il giovane è stato colpito alla testa con violenza e si è accasciato privo di sensi sui binari.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Subito dopo l’incidente, è stato lanciato l’allarme per fermare la giostra che era ancora in fase di allestimento sulla Theresienwiese.

I servizi di emergenza e i vigili del fuoco sono arrivati prontamente sul luogo, tentando di rianimare l’operaio.

Nonostante gli sforzi, il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e purtroppo è deceduto intorno alle 12 a causa delle gravi ferite riportate.

La tragedia ha scosso profondamente i colleghi e gli operatori dell’Oktoberfest. La direttrice del luna park ha espresso il suo dolore, definendo l’accaduto “un dramma per la famiglia, l’operatore e tutti gli altri soggetti coinvolti.”

La polizia ha isolato la scena dell’incidente e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. I vigili del fuoco hanno precisato che l’incidente non è legato alla sicurezza operativa della giostra, ma è avvenuto durante la fase di costruzione.