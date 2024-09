Scontro frontale tra una Dacia e una moto, muore lo chef 50enne Maurizio Scialabba, lascia moglie e due figli

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lo chef Maurizio Scialabba, originario di Palermo, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Loreto Aprutino.

La dinamica dell’incidente

Secondo la ricostruzione, Scialabba stava viaggiando in moto lungo la contrada Paterno quando si è scontrato con una Dacia che procedeva nella direzione opposta.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’impatto è stato fatale per il 50enne, che è deceduto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti prontamente con ambulanza ed elicottero, hanno potuto solo constatarne il decesso. Il corpo è stato successivamente trasferito all’obitorio dell’ospedale di Pescara.

Il ricordo di amici e colleghi dello chef Maurizio Scialabba

Maurizio Scialabba era un cuoco molto apprezzato nella comunità locale. Aveva lavorato per anni al ristorante “La Bilancia” di Loreto Aprutino e da poco era stato assunto in una mensa scolastica del posto. Renato Petrucci, un collega del ristorante, lo ha ricordato come “un ragazzo sorridente ed educato, con una grande passione per il suo mestiere”. Anche il sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta, ha espresso il suo cordoglio attraverso un post sui social, ricordando Scialabba come un dipendente stimato per le sue qualità professionali e umane.

L’uomo lascia una moglie e due figli, e la sua famiglia è stata già colpita recentemente da un altro grave lutto, con la perdita di un fratello per una grave malattia. La comunità si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di profondo dolore.