Porta i fiori sulla tomba della madre e viene punto da una vespa, morto lo chef Marc Pavel

Lo chef triestino Marc Pavel muore a causa di una puntura di vespa.

Un tragico incidente a Trieste

Lo chef triestino e sommelier Marc Pavel, di 47 anni, è morto il 30 luglio nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cattinara a seguito di uno choc anafilattico provocato dalla puntura di una vespa.

L’incidente è avvenuto venerdì mentre Pavel stava portando un fiore sulla tomba della madre. Nonostante la puntura, ha cercato di tornare a casa sul carso triestino, ma durante il tragitto ha avuto un malore e un arresto cardiaco.

I vicini, accortisi della situazione, hanno chiamato il 112. I sanitari lo hanno rianimato e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate fino alla sua morte.

Un addio commosso a un amico e collega stimato

Marc Pavel era molto apprezzato nel suo lavoro, sia in Italia che all’estero. Lavorava in una gastronomia cittadina, dove il titolare Massimo di Martino ha espresso il suo dolore:

“Aveva fatto tante cose per la mia vita, prima di essere un collaboratore era un amico, ci conoscevamo da 25 anni. Ha creato con noi questo locale quasi due anni fa. Per me sarà difficile tornarci”.

Anche l’associazione cuochi Trieste e la Skmer Acmer, accademia culinaria internazionale con sede a Spalato, lo hanno ricordato con affetto. L’associazione cuochi Trieste ha scritto in un post su Facebook: “Siamo tristi e increduli. Pavel era un amico e una delle colonne portanti dell’associazione cuochi Trieste”. La Skmer Acmer ha aggiunto: “La sua passione per la cucina e il suo impegno nella promozione della cucina sono stati d’ispirazione per molti. Mancherai a tutti noi”.