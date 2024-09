Chiara Ferragni riprende il suo lavoro, accordo commerciale con una start-up, il primo dopo le polemiche del “pandoro-gate”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Chiara Ferragni riprende la sua attività pubblicitaria su Instagram, collaborando con una start-up spagnola di prodotti vegani per capelli.

La nuova collaborazione di Chiara Ferragni con una start-up spagnola

Dopo un anno di pausa seguito alle polemiche del “pandoro-gate”, Chiara Ferragni è tornata nel mondo della pubblicità. L’influencer ha annunciato la sua nuova collaborazione attraverso i social media, utilizzando l’hashtag #adv per segnalare l’accordo commerciale con una start-up spagnola.

Questa azienda, con sede a Barcellona, produce prodotti vegani per la cura dei capelli. Ferragni è volata nella città catalana per partecipare alla presentazione ufficiale della nuova linea.

Nonostante la partecipazione attiva all’evento, tra conferenza stampa e party serale, l’influencer non ha ancora pubblicato alcun post ufficiale sul suo profilo Instagram, limitandosi a condividere momenti dell’iniziativa nelle storie temporanee.

Il silenzio sui social e la reazione del pubblico

Questa prima collaborazione segna un nuovo inizio per Chiara Ferragni dopo l’ondata di critiche legate al caso dei pandoro Balocco firmati dall’influencer.

Al momento, a causa della natura effimera delle storie su Instagram, non è possibile conoscere le reazioni del pubblico rispetto a questa nuova iniziativa commerciale.

La pubblicità segna anche il debutto del nuovo team di comunicazione di Ferragni, formatosi dopo il licenziamento di Fabio Damato. La decisione di ripartire dalla Spagna rappresenta un cambio di rotta nella strategia promozionale dell’imprenditrice digitale.

Chiusura dello storico negozio a Milano e calo delle vendite

L’ultimo periodo è stato complesso per il marchio Chiara Ferragni, segnato dalla chiusura definitiva dello storico negozio di via Capelli a Milano. Questo store, aperto nel 2017, era il primo punto vendita del brand ed era considerato una vetrina importante per i prodotti dell’influencer. La chiusura segue un calo delle vendite del marchio, evidenziato dalla presenza dei prodotti Chiara Ferragni a prezzi scontati sia nei mercati che negli outlet. Al momento, l’influencer non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla chiusura dello store milanese e alla situazione attuale del brand.