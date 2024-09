Morto a Roma Beppe Menegatti, regista e marito di Carla Fracci

0 Condivisioni Facebook Twitter

Beppe Menegatti, regista e marito di Carla Fracci, è scomparso a Roma all’età di 95 anni. Ha dedicato la sua carriera alla danza e al teatro.

L’addio al regista Beppe Menegatti

Si è spento oggi a Roma il regista Beppe Menegatti, noto soprattutto per essere stato il marito e il collaboratore artistico di Carla Fracci. Il regista aveva 95 anni ed è deceduto dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, avvenuto questa mattina poco prima delle 7. Era stato ricoverato in ospedale lo scorso 12 settembre. Al momento della sua morte, Menegatti era assistito dal figlio Francesco. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da fonti vicine alla famiglia.

La carriera artistica e l’incontro con Carla Fracci

Nato a Firenze, Beppe Menegatti ha dedicato la sua vita al teatro e alla danza. Negli anni Cinquanta frequentò l’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico a Roma. La svolta nella sua carriera arrivò nel 1955 quando venne chiamato da Luchino Visconti come aiuto regista per un balletto alla Scala di Milano. Fu proprio in questa occasione che conobbe Carla Fracci, la donna che sarebbe diventata la sua compagna di vita e musa artistica. Dopo quell’incontro, Menegatti divenne assistente del celebre regista e si affermò come regista di spettacoli di danza in cui sua moglie era la protagonista. Per anni, la coppia ha vissuto a Milano, dedicandosi completamente al mondo della danza e del teatro.

Una vita insieme a Carla Fracci

Il rapporto tra Beppe Menegatti e Carla Fracci fu un connubio di amore e professionalità. I due si sposarono nel 1964 e nel 1969 nacque il loro unico figlio, Francesco, che ha intrapreso una strada diversa da quella dei genitori, diventando architetto a Roma. Dopo la scomparsa di Carla Fracci nel maggio 2021, Menegatti aveva spesso parlato della mancanza della moglie, condividendo in varie interviste il dolore della perdita. In una delle ultime interviste, ospite del talk di Rai Uno Oggi è un altro giorno, aveva raccontato di come la moglie gli apparisse in sogno, portando un po’ di consolazione. “Quando mi appare mi dice una parola bellissima: ‘Abbi pazienza, ci rivedremo e dì a tutti gli amici che il mio amore per loro è intatto'”, aveva confidato il regista. Ora, con la scomparsa di Beppe Menegatti, si chiude un capitolo significativo per il teatro e la danza italiani.