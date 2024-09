Napoli, è morta Chiara Jaconis la turista 30enne colpita alla testa da un vaso ai Quartieri Spagnoli

0 Condivisioni Facebook Twitter

Chiara Jaconis, 30 anni, originaria di Padova ma residente a Parigi, è morta a Napoli dopo essere stata colpita alla testa da un vaso caduto da un balcone.

L’incidente ai Quartieri Spagnoli e i tentativi di soccorso

Chiara Jaconis, giovane di 30 anni, ha perso la vita oggi dopo essere stata gravemente ferita domenica 15 settembre ai Quartieri Spagnoli di Napoli.

La ragazza, residente a Parigi ma in visita in città per il weekend insieme al fidanzato, è stata colpita alla testa da un oggetto caduto da un balcone.

L’incidente è avvenuto in via Sant’Anna di Palazzo intorno alle 16. Subito dopo l’accaduto, Chiara è stata soccorsa e portata all’ospedale dei Pellegrini nella Pignasecca. Date le condizioni critiche, è stata successivamente trasferita all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza per la decompressione cranica.

Nonostante l’operazione sia tecnicamente riuscita, la situazione è apparsa disperata sin dall’inizio, e nella mattinata di martedì 17 settembre, il cuore di Chiara ha smesso di battere.

La dinamica dell’incidente e l’indagine in corso

Chiara Jaconis si trovava in Napoli per trascorrere il fine settimana con il suo fidanzato e sarebbe dovuta ripartire la sera dell’incidente. Mentre passeggiava tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, è stata colpita alla testa da un oggetto caduto da un balcone, presumibilmente un vaso o una scultura in onice. Immediatamente soccorsa, è stata portata in ospedale dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Dopo essere stata intubata e ricoverata in Rianimazione, è stata trasferita per un intervento d’urgenza che, pur essendo riuscito tecnicamente, non è bastato a salvarle la vita. Le condizioni di Chiara sono peggiorate ulteriormente durante la notte, e i medici non hanno potuto fare nulla per evitare il tragico epilogo.

L’indagine per individuare il responsabile

Le autorità stanno indagando per individuare il balcone da cui è caduto il vaso che ha causato la morte di Chiara Jaconis. Il commissariato Montecalvario della Polizia di Stato ha avviato le indagini, ascoltando i testimoni presenti al momento dell’incidente e sequestrando i frammenti dell’oggetto.

Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver catturato il momento dell’impatto. Al momento, il balcone da cui è caduto l’oggetto non è stato ancora identificato, e le ricerche continuano per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.